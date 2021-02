Dorpsgevoel dankzij nieuwe buurtvereniging in Oude Gracht West

Eindho­venaar Van Merrien­boer van het zand naar de Zeeuws-Vlaam­se klei in Terneuzen

13:06 EINDHOVEN - Hij was al ambtenaar en wethouder in Eindhoven en gedeputeerde in Noord-Brabant. In mei wordt Eindhovenaar Erik van Merrienboer nu burgemeester in Terneuzen. In Zeeland. Pardon, in Zeeuws-Vlaanderen. ,,Want dat is echt iets anders", aldus de Eindhovenaar.