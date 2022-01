Dorpsraad Acht op zoek naar nieuwe kandidaten

EINDHOVEN - Wie o wie stelt zich kandidaat voor de Dorpsraad in Acht? Woensdag 16 maart zijn er officiële verkiezingen in het kerkdorp. Tegelijkertijd met de gemeenteraadsverkiezingen kiezen de Achtenaren hun dorpsraadsleden

,,We hebben zeker nog kandidaten nodig”, zegt Gerard Smelt, bestuurslid van Dorpsraad Acht, als eerste voordat het gesprek goed en wel is begonnen. ,,Want als we met z’n vijven doorgaan, valt er niks te kiezen”, aldus dorpsraadslid Ton Dekkers.

De huidige raadsleden Tiny Oosterbosch, Peter Goedegebure, Smelt en Dekkers stellen zich herkiesbaar. Het vijfde lid: Rubeena Shariff, heeft nog niet besloten wat ze doet.

Smelt en Dekkers geven aan dat ze beiden meedoen aan de verkiezingen, maar mocht er nieuwe aanwas komen, willen zij daar plaats voor maken. Dekkers: ,,Ik zit er nu in omdat bij de vorige verkiezingen vier jaar geleden niemand zich aanmeldde. Het zou zonde zijn als dit instituut stopt.”

Afspiegeling

De Dorpsraad wil graag een afspiegeling van de maatschappij zijn. Iedereen is welkom, maar de groep zou heel graag jongeren erbij willen betrekken. ,,Onze voorzitter Tiny Oosterbosch gaat daarom actief mensen benaderen”, vertelt Smelt.

De Dorpsraad bestaat sinds 1995. De verkiezingen vallen altijd samen met de gemeenteraadsverkiezingen en worden de gefaciliteerd door de gemeente Eindhoven. Tot 2013 had de raad adviesrecht en nam de gemeente die adviezen ter harte. Door het wegvallen van dit adviesrecht is de laatste jaren de taak van de Dorpsraad veranderd. ,,De Dorpsraad stond op het punt om helemaal te verdwijnen, maar is ‘gered’. Het is een gewenningsproces geweest van het oude naar het nieuwe werken”, zeg Smelt.

Maar wat wordt er verwacht van een kandidaat? ,,We zoeken iemand die betrokken is bij de Achtse gemeenschap en zich hiervoor wil inzetten op allerlei gebieden”, aldus Dekkers.

Leefbaarheid

En wat houden de werkzaamheden in? Dekkers: ,,De politieke insteek is minder dan vroeger. We steken meer in op leefbaarheid door meer activiteiten te organiseren en de Achtse gemeenschap hierbij te betrekken.”

,,Daarnaast is de raad betrokken bij de infrastructuur van Acht en houdt in de gaten wat er speelt”, zegt Smelt ,,Via communicatie met de gemeente blijven we op de hoogte over bouwplannen, groenonderhoud en zaken zoals de ontwikkelingen rondom de markt, HOV3 en hoogspanningskabels.”

De afgelopen tijd was het niet altijd makkelijk met alle problemen rondom corona, maar de heren kijken terug op een goede samenwerking, een goede sfeer en onderling vertrouwen. ,,De betrokkenheid bij de gemeenschap maakt het leuk. En als je resultaten behaalt, bedanken de mensen daarvoor. Alhoewel er natuurlijk ook wel kritiek is”, zegt Smelt lachend.

Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden via: dorpsraad@acht.nl. Ook wie meer informatie wil of een keer in gesprek wil met dorpsraadsleden kan contact opnemen via dit mailadres.