Dossier Eindhoven Airport nieuwe testcase voor Eindhovense politiek

AnalyseEINDHOVEN - De discussie over de toekomst van Eindhoven Airport krijgt deze nazomer een nieuwe start. Groei is niet langer het uitgangspunt. Een gewaagde stellingname, die vooralsnog het voordeel van de twijfel verdient.

Wat hebben ze gemopperd het afgelopen jaar, al die bezorgde burgers en omwonenden die zich inzetten om de hinder van luchthaven Eindhoven Airport terug te dringen. Want hoe ze ook hun best deden, het debat over de toekomst van het vliegveld speelde zich af in alle beslotenheid. Op het ministerie van Infrastructuur, en bij de directie van de luchthaven.

Maar niet alleen voorzitter Klaas Kopinga van de BOW, de belangenorganisatie van de omwonenden van Eindhoven Airport, en Bernard Gerard van het Beraad Vlieghinder Moet Minder (BVM2) gaven blijk van hun onvrede daarover. Ook GroenLinks en PvdA in de Eindhovense gemeenteraad staken hun onvrede over de gang van zaken niet onder stoelen of banken.

Discussie

Desondanks kregen Rik Thijs van GroenLinks en Arnold Raaijmakers van de PvdA geen grip op de discussie over Airport. De beide wethouders die in het vorige college verantwoordelijk waren voor het Airport-beleid, D66'ers Mary-Ann Schreurs en Wilbert Seuren, gaven geen krimp.

Hoezeer beide raadsleden ook probeerden het debat aan te zwengelen over invoering van een vliegtaks voor alle vluchten van en naar de Eindhovense luchthaven. Of over het invoeren van een dividenduitkering over de jaarlijkse miljoenenwinst aan de drie aandeelhouders, Schiphol, de provincie Noord-Brabant en de gemeente Eindhoven. Ze vingen simpelweg bot.

Laat staan dat ze de discussie over de toekomst van de luchthaven naar zich toe konden trekken. Weliswaar riepen Thijs en Raaijmakers luchthaven-directeur Joost Meijs tijdens een openbare bijeenkomst ter verantwoording. Ook hij wist zich echter met succes te beroepen op het argument dat dit groeidebat vooral in Den Haag gevoerd wordt.

Maar dat was allemaal voor de verkiezingen van maart dit jaar. Vijf maanden later is de situatie anders. GroenLinks en de PvdA ruilden de SP en D66 als coalitiepartners in voor het CDA en de VVD.

Tijdbom

In hun coalitieakkoord slaagden de vier partijen erin grote politieke meningsverschillen te overbruggen. En de mogelijk grootste tijdbom onder de coalitie wisten de partijen te ontmantelen door het debat over de groei van Eindhoven Airport als 'vrije kwestie' te bestempelen. De inkt van het coalitieakkoord was nog maar net droog, of VVD-wethouder Monique List - met Eindhoven Airport in haar portefeuille - maakte net voor de zomervakantie bekend dat de Eindhovense luchthaven proeftuin wordt voor duurzame luchtvaart.

In een toelichting op die afspraak zei List in deze krant dat 'groei van Eindhoven Airport niet langer het uitgangspunt is van de discussie': duurzaamheid en het belang van het milieu staan nu voorop.

Het debat in de aanloop naar een nieuw besluit over hoeveel vliegtuigen er mogen landen en opstijgen op Eindhoven Airport heeft daarmee een nieuwe dimensie gekregen, een die door omwonenden en de politiek met voorzichtig optimisme is ontvangen.

Argwaan

Toch blijft argwaan op zijn plaats, als komende week het nieuwe politieke seizoen in Eindhoven van start gaat en ook het debat over Eindhoven Airport weer begint. Want de belangen in dit dossier zijn groot en zeer uiteenlopend. Ga maar na. Omwonenden willen af van de hinder die het vliegverkeer in toenemende mate is gaan veroorzaken. Milieubeschermers wil een halt toeroepen aan de schade die vliegverkeer de natuur toebrengt.

Daar staat tegenover dat Eindhoven Airport vooral wil groeien, om nog meer reizigers tegen spotgoedkope tarieven naar allerhande al dan niet zonnige vakantieoorden te vervoeren.

In het kielzog daarvan bevindt zich het regionale bedrijfsleven, dat hecht aan een goede bereikbaarheid van Brainport - vooral ook vanuit de lucht.