Drama in Eindhovense familie: man bedreigt vader en oom, of was het net andersom?

Voorbeschouwing Bij FC Eindhoven hopen ze dat de periodeti­tel snel gaat spelen: ‘Nu puur bezig met VVV-Ven­lo’

Drie zeges op rij, vijftien goals. FC Eindhoven verkeert in uitstekende vorm en is volop in de race om de tweede periodetitel. Toch is dat laatste, met deze periode nog vier duels te spelen, momenteel nog geen issue aan de Aalsterweg.

18 november