Drama met drugslab Eksel: criminelen gebruiken Belgische grens om buiten schot te blijven

EINDHOVEN - Criminelen maken handig gebruik van de grens met België om uit de greep te blijven van zowel Vlaamse als Nederlandse politie. Het drugslabdrama in Eksel is daar het zoveelste bewijs van.

Op de landkaart mag er dan een doorgetrokken streep staan, in praktijk trekken criminelen zich weinig aan van de grens tussen Nederland en België. Het drugslab in het Belgische Eksel, waar drie twintigers uit Eindhoven en Valkenswaard omkwamen, is daar het ultieme voorbeeld van. De drugscriminaliteit tussen beide landen is sterk met elkaar verweven. Ondertussen worstelen opsporingsdiensten hoe ze samen het probleem kunnen bestrijden.

Jaloezie van Belgen

In Brabant heeft de aanpak van drugscriminaliteit een hoge prioriteit. Er werd een speciale Taskforce in het leven geroepen en met 100 miljoen komt er vanuit Den Haag ook een grote zak met geld. Tot jaloezie van de Belgen die zich daarop afvroegen of de Brabantse criminelen - op de huid gezeten in Nederland - niet massaal hun kwekerijen en drugslabs naar Vlaanderen gingen verhuizen.

Een onderzoek daarnaar van de universiteiten van Tilburg, Gent en Leuven leverde recent een veel verontrustender beeld op. De drugscriminaliteit in België neemt weliswaar toe, maar dat heeft niet zozeer te maken met een verhuizing vanuit Nederland. Het zijn juist extra drugslabs, een uitbreiding op het aantal dat in Nederland gelijk is gebleven.

Dat blijkt niet uit de drugslabs die Belgische speurders jaarlijks oprollen (ongeveer 15 tot 20), maar vooral uit het toegenomen aantal dumpingen. In 2017 ging het nog om 24 drugsdumpingen, vorig jaar stond de teller voor het einde van het jaar al op 45. Meer afval betekent meer productie. Ook al dumpen Nederlandse drugsproducenten hun afval misschien wat vaker net over de grens.

Grote mannen zijn vooral Nederlanders

Vooral de productie van synthetische drugs lijkt dus toe te nemen in België. En juist in die sector werken Belgische en Nederlandse criminelen goed samen. Uit België komen veel grondstoffen om XTC en speed te maken, uit Nederland komt de kennis van de drugslabs. „In België komen weliswaar steeds meer labs, maar de grote mannen erachter zijn vaak nog Nederlanders”, zegt Toine Spapens, hoogleraar criminologie aan de Universiteit van Tilburg.

Quote Wat je in het verleden zag, was dat een bende zijn drugslab drie maanden in Nederland runde, vervolgens afbrak en verhuisde naar België. Toine Spapens, Universiteit van Tilburg

Waar de opsporingsdiensten de grens beschouwen als een hindernis, maken de criminelen er volgens Spapens handig gebruik van om buiten schot te blijven: „Wat je in het verleden zag, was dat een bende zijn drugslab drie maanden in Nederland runde, vervolgens afbrak en verhuisde naar België. En drie maanden later opnieuw de grens overstak. Ondertussen liep het onderzoek dat de politie in Nederland startte, al snel dood omdat de criminelen waren vertrokken. Vervolgens startte de Belgen een onderzoek dat ook weer strandde.”

Niet altijd hoogste prioriteit