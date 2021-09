Dré Rennenberg (84) wil nog één keer pieken, OAE-lijsttrekker op toernee door Eindhoven

Mario Götze vindt verlies van PSV tegen Willem II heel ongelukkig: ‘Normaal gesproken win je deze wedstrijd gewoon’

25 september Mario Götze vindt dat PSV zaterdagmiddag tegen Willem II heel ongelukkig heeft verloren. Volgens de Duitser is er na de 2-1 nederlaag geen reden om van slag te raken en moet PSV voortborduren op het spel dat tegen de Tilburgers op de mat is gelegd. ,,We hadden hier vaker moeten scoren en hadden het af moeten maken”, gaf hij aan.