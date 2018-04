Dreigbrief GGzE: zaak geseponeerd, oud-patiënt wil vrede sluiten met directie

EINDHOVEN – Een 52-jarige man uit Eindhoven die ervan verdacht werd een medewerker van GGzE-kliniek De Woenselse Poort ernstig bedreigd te hebben in een brief, wordt daarvoor niet vervolgd. De zaak tegen hem is deze maand geseponeerd, wegens gebrek aan bewijs. Dat valt te lezen in een brief van het Openbaar Ministerie die deze krant heeft ingezien.