Dreigende man uit Eindhoven wordt vader van dochter

Eerst deed ze aangifte van bedreiging tegen haar man, later trok ze die weer in. De vriendin van Eindhovenaar Hendricus K. (47), spreekt niet altijd de waarheid, zo bleek donderdag bij de rechtbank in Den Bosch. K. stond daar terecht omdat hij volgens zijn partner, tijdens haar zwangerschap vorig jaar, had gezegd dat hij het kind ‘er wel uit zou schoppen.’

Gesteriliseerd

,,Niks van waar”, zei K. tegen de rechters. Okay, hij was aanvankelijk niet blij geweest met de zwangerschap, al was het maar omdat hij er van uit ging dat zijn vriendin was gesteriliseerd. Dat had ze hem zelf verteld. En hij had ook wel dingen aan haar geappt als: ‘Kijk uit wat je met me doet, ik ben geen boer.’

Officier van justitie Erna Vrijhoeven ging in op de verklaring die K's partner eind vorig jaar aflegde. De vrouw kwam in bijzijn van de officier terug op haar aangifte en zei dat K. helemaal niet had gedreigd. ,,Ik geloofde er geen snars van. Het is dat ze hoogzwanger was, anders had ik haar laten gijzelen”, stelde Vrijhoeven.

Moordpoging

De officier wees er ook op dat K. in het verleden was veroordeeld tot dertien jaar cel omdat hij had geprobeerd een ex-partner te vermoorden, en dat van een dergelijk strafblad ook een zekere dreiging uitgaat.

Advocate Irene Klein had er ook met veel verbazing bij gezeten toen de vrouw haar aangifte herriep. ,,Ik weet niet meer wat we moeten geloven.” De advocate wist wel dat K's partner ‘zelf een felle tante is’ en dat ze hem na zijn zes weken voorarrest stond op te wachten met een bos bloemen.

Dochter