Drempel en 30-kilometerzone op gevaarlijke kruising Wal in Eindhoven

Dodelijk ongeval

Aanleiding voor de extra maatregel is het ongeluk op vrijdag 5 januari . De fietsster (58) die daarbij gewond raakte is afgelopen weekeinde overleden. De gemeente Eindhoven erkende al eerder dat het fietspad met voorrang voor fietsers niet veilig genoeg is aangelegd. Ondanks de borden, het knipperlicht en een kleine tijdelijke drempel kon het verkeer niet voldoende afgeremd worden.

Wethouder Visscher zei naderhand dat ,,we dachten natuurlijk dat we het in eerste instantie al goed gedaan hadden. We hebben oprecht geprobeerd de kruising zo goed mogelijk in te richten, volgens de wettelijke richtlijnen. Maar helaas gedraagt het verkeer zich niet altijd zoals het moet.” Er is in eerste instantie niet gekozen voor hoge drempels omdat dat lastig is voor bussen en hulpdiensten. ,,Met geld heeft dat niets te maken”, aldus Visscher.