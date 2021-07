Drempels op Eindhovense Hertogstraat en Vestdijk weer aangepakt: ‘De kopjes stonden hier op tafel te dansen’

Olivier Boscagli geeft aan dat PSV focus wil houden in Turkije: ‘Galatasa­ray is een grote club’

27 juli PSV reisde maandag al naar Turkije en wil deze week niets aan het toeval overlaten in de strijd om de tweede voorronde in de Champions League. De club verdedigt woensdagavond een 5-1 voorsprong, maar er is geen enkele reden om achterover te leunen.