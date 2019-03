Dress for Success Eindhoven zorgt al tien jaar voor zelfvertrouwen bij sollicitatie

EINDHOVEN - Kleren maken de man. En vrouw. Dress for Succes in Eindhoven helpt al tien mensen via de juiste kleding aan zelfvertrouwen bij een sollicitatie

Voordat de fotograaf komt, doet Mariska Neuijen ontspannen haar verhaal, gekleed in jeans en trui. Over haar werk als secretaresse in het metaalbedrijf van haar vader, totdat dat kopje onder ging in de recente economische crisis. Over haar switch naar GGzE, totdat daar twee jaar geleden alle secretaressefuncties werden geschrapt. Ze heeft op Parc Glorieux gewerkt en als laatste, parttime, bij Amarant. ,,Ik zocht een baan met meer uren. Vier keer werd ik uitgenodigd, vier keer viel ik net buiten de boot.” Dan meldt de fotograaf zich. Terwijl Neuijen zich omkleedt, kijkt manager Bertine Oudesluijs terug op tien jaar Dress for Succes. ,,Het was een initiatief van MKB Eindhoven. Want werkgevers willen ook dat sollicitanten zich goed presenteren om te zien wat hun kwaliteiten zijn.”

Uiterlijk vertoon

Dress for Succes kent 152 vestigingen in 34 landen. Nederland telt er negen. Omdat al veel organisaties werkzoekenden helpen hun cv en sollicitatiebrief en -gesprek te verbeteren, besloot Dress for Succes zich helemaal te richten op het uiterlijk vertoon. En dat is heel breed, zo blijkt. ,,Als je binnenstapt voor een sollicitatiegesprek, gaat het niet meer om de eerste indruk”, legt Oudesluijs uit. ,,De werkgever heeft je allang opgezocht via Facebook of LinkedIn.” Kleding is dus belangrijk.

De 24 vrijwilligers die bij Dress for Succes de klanten aan passende sollicitatiekleding helpen, beginnen met een kleurenanalyse. Ze kijken naar de tint van huid, ogen en haar om te zien welke kleuren de persoonlijkheid versterken. ,,Het geheel moet vooral geloofwaardig zijn. Soms zien we dat iemand met een mooi pak vanzelf meer rechtop gaat lopen.”

Dan komt Mariska Neuijen (48) weer binnen. De kleur van de jurk zien we terug in het jasje, het haar is opgestoken en de lippen zijn gestift. ,,Nu vóel ik me ook een secretaresse”, lacht ze. Uiteindelijk is niet deze outfit bepalend geweest, want een dag eerder is ze aangenomen als secretaresse, weer bij een metaalbedrijf. Als beloning voor dat succes mag ze nog een tweede combinatie uitkiezen.