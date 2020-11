Drie aanhoudingen in Eindhoven bij demonstraties; Jorritsma teleurgesteld over afzegging KOZP

Je spijker­broek wordt een kekke stadsjas bij New Order of Fashion

20 november Ze maken altijd spraakmakende tentoonstellingen tijdens de Dutch Design Week. Nu heeft New Order of Fashion zich vermomd in een winkel, in de Heuvel in Eindhoven, om uit te schreeuwen dat de textielindustrie nu écht anders moet. Ze geven zelf het goede voorbeeld.