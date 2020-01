Drie auto's beschadigd door brand in Eindhoven

Toon Gerbrands kiest bij PSV voor ethiek: ‘Ethiek boven transparan­tie’

25 januari De bekeruitschakeling tegen NAC is bij PSV keihard aangekomen en zorgt voor nieuwe reuring na een toch al belabberd seizoen. Veel van wat er bij PSV gebeurt, lag en ligt door de slechte resultaten inmiddels onder een vergrootglas, tot aan de dokters en diëtiste toe. De bestuurders van de Eindhovense club liggen hier en daar onder vuur, maar vinden niet dat er olie op datzelfde vuur gegooid moet worden. Algemeen directeur Toon Gerbrands voelt totaal niet de behoefte om overal op te reageren, maar wil desgevraagd toch ingaan op enkele kwesties die het Eindhovens Dagblad aansnijdt. ,,Ethiek is voor mij veel belangrijker dan terugslaan of interne codes schenden.” Hij hoopt na een zware periode op eendracht, die in de clubhistorie altijd macht in plaats van machteloosheid maakte.