Drie auto's botsen door glad wegdek, een persoon naar het ziekenhuis

Burgemees­ter Jorritsma steunt politieac­tie: 'Hier staat een burgemees­ter met blauw bloed'

19:43 EINDHOVEN - PSV speelt woensdagavond tegen Bate Borisov in het Philips Stadion. In aanloop naar die wedstrijd was niet het grootste nieuws wie wel of niet ging spelen, maar of de politie wel of geen actie mocht voeren. In de middag werd bekend dat na overleg de bonden een hinderactie gingen uitvoeren.