Drie auto's botsen op A2 tussen Best en Boxtel: weg weer vrij

Dwars door Eindhoven rijden over Vestdijk kan straks weer gewoon

18:11 EINDHOVEN - Dwars door de stad rijden over de Vestdijk in Eindhoven kan straks weer gewoon. De zogenaamde knip is voorlopig van de baan. Wel moet onafhankelijk onderzoek in 2021 nogmaals uitwijzen dat Eindhoven aan de normen voor luchtvervuiling voldoet. Mochten de uitkomsten van dat onderzoek negatief zijn, dan kan in 2022 alsnog een blokkade voor doorgaand verkeer worden gelegd.