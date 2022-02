Drie auto's botsen tegen elkaar op Meerenakkerweg in Eindhoven

Brainport zet eigen geschut in om tekort aan technische leraren op te vangen: ‘Ik krijg hier kippenvel van, zo gaaf’

EINDHOVEN - Een tekort aan docenten technische vakken? Brainport zet in Zuidoost-Brabant eigen geschut in. Er zijn intussen al 112 technici van 41 bedrijven actief als leraar op 21 scholen in de regio. Zoals werktuigbouwkundige Jaap Schuit: ,,Je ziet mensen stappen maken en vooruit gaan. Ik krijg daar soms kippenvel van, zo gaaf is dat.”

