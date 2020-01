Drie autobranden in Eindhoven in ruim twee uur tijd, politie doet onderzoek

Podcast Anonieme beller over dodelijk drugslab in Eksel is bekend bij politie Eindhoven

8:15 EINDHOVEN/EKSEL - Een jaar na de vondst van drie overleden jongens in een Belgisch drugslab is nog steeds niet bekend wat zich daar heeft afgespeeld. Goed geïnformeerde bronnen melden aan de Brabantse Onderzoeksredactie van deze krant dat de politie inmiddels wel weet wie in de nacht van 28 op 29 januari 2019 naar de meldkamer belde met de mededeling dat er in Eksel ‘iets ergs’ was gebeurd.