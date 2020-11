Drie beroemde bomen in Eindhoven krijgen een TreeTag: “Een boom doet meer dan alleen groeien”

EINDHOVEN - Drie ‘beroemde’ bomen in Eindhoven zijn onlangs voorzien van een TreeTag. Dit informatiebordje moet de waarde van bomen beter zichtbaar maken.

Delen per e-mail

De witte paardenkastanje voor restaurant ‘t Zusje op de hoek Vestdijk- Ten Hagestraat is een van de drie bomen met een TreeTag. Wie dit informatiebordje leest, weet exact de imposante omvang (20 meter hoog en 115 centimeter dik), hoeveel koolstof de boom opslaat (genoeg aan 153837 autokilometers) en de zuurstofproductie (324 dagen voor 1 persoon). “De TreeTags zijn een ludieke actie om mensen bewust te maken van het belang van groen”, vertelt adviseur Marco Gerrits van Pius Floris in Haaren, een boomverzorging en adviesbedrijf met vestigingen in Nederland en België.

Groen wordt te vaak gezien als kostenpost

In samenwerking met het Engelse bedrijf Treeconomics zijn de afgelopen maanden honderden bomen verspreid door Nederland, België, Engeland, Polen en Zweden voorzien van een TreeTag: een poster gemaakt van duurzaam steenpapier die vertelt hoe belangrijk de bomen zijn voor mens en milieu. “Te vaak wordt groen nog enkel gezien als kostenpost.”

In Nederland dragen nu ongeveer 100 bomen een TreeTag. Sinds deze maand zitten daar ook drie Eindhovense bomen bij. Naast de Witte paardenkastanje aan de Vestdijk zijn dat de oude plataan aan het pad achter DomusDela en de moeraseik in het Anne Frankplantsoen.

TreeTag aanvragen

De drie zijn uitgekozen op aanraden van een Eindhovense collega van Gerrits. “Dan ga je natuurlijk niet voor een oude boom ergens verscholen in een Kloostertuin, maar bekende bomen op drukke plekken.” De eerste exemplaren zijn een ‘attentie’ voor gemeenten waar het bedrijf actief is. Nu kunnen ook anderen die aanvragen.

Ook particulieren die nieuwsgierig zijn naar de waarde van een boom in hun buurt. Een TreeTag kost 17,50. “Daarvoor komt een medewerker langs om de waarde van de boom te berekenen en krijgen ze het informatiebordje toegestuurd.” Gerrits benadrukt dat ze daar niks aan verdienen. “Dat is ook niet het idee. We willen laten zien wat een boom nog meer doet dan alleen bloeien.”

i-Tree

Om de waarde van een boom te bepalen, wordt het softwareprogramma i-Tree gebruikt. Bijzonder aan deze methode is dat het behalve een bak aan extra data oplevert uiteindelijk ook een prijskaartje oplevert. I-tree taxeert een boom door de baten op gebieden als opslag van CO2 en afvang van vervuilende stoffen en regenwater om te zetten naar euro’s. De van oorsprong Amerikaanse rekentool is de afgelopen jaren geschikt gemaakt voor gebruik in Nederland door samenwerking tussen bomenbedrijven en Wageningen Universiteit.