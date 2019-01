Drie Brabantse wijken kunnen vier maanden gratis een deelauto gebruiken

Een Hyundai Ioniq, volledig elektrisch. Met vijf zitplaatsen en een actieradius van ongeveer 280 kilometer. Op drie plekken in Brabant kan een nog nader te bepalen groep enthousiaste buren er vier maanden gratis gebruik van maken. Iedereen die een groep van tien tot twintig bewoners bij elkaar krijgt, kan meedingen naar zo'n tijdelijke deelauto. En het kan snel gaan: aanmelden is mogelijk tot 8 februari, een dikke maand later moet de wagen al in gebruik zijn. ,,We kijken vooral ook naar de motivatie van de deelnemers", motiveert gedeputeerde Anne-Marie Spierings (D66). ,,We willen graag dat zij in hun omgeving ervaringen delen, en bijvoorbeeld via sociale media laten zien waar ze mee bezig zijn. Het gaat niet zozeer om deze auto's, of om dit systeem. Het idee erachter is dat we mensen net even over de drempel heen helpen om over te gaan op een deelauto.”