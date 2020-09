Drie doden in drugslab in Eksel: bazen weten nergens van maar verdienen vijf jaar cel

DEN BOSCH - Nee, echt heel hard bewijs heeft het Openbaar Ministerie niet tegen Harvey P. en Denny B. Jongemannen noemden hen eigenaars van een flink drugslab in Eksel. Maar dat kunnen ze niet voor de rechter herhalen want ze werden er januari vorig jaar gevonden. Dood.

Maar vrienden, vriendinnen en ouders hebben de jongens regelmatig horen praten over Harvey (38, Helmond) en Denny (36, Eindhoven). De eerste was de ‘echte’ baas, de tweede werkte in een coffeeshop, maar bracht de jongens vlak voor hun dood naar België, en heeft die rit vele malen gemaakt. Beide mannen noemen het allemaal onzin, maar hoorden eisen van vijf jaar cel.

Het drama in Eksel is juridisch opgeknipt in verschillende zaken. In één ervan speelt No Surrenderbaas Klaas Otto een rol. De dood van de jongens is nog niemand ten laste gelegd, dinsdag ging het enkel om het lab zelf.

Drie moorden

Alles begon met een anoniem telefoontje in de nacht van 29 januari. Er was iets heel ergs gebeurd in een lab in een Eksels autobedrijf, sprak een stem, en zei iets over drie moorden. Politie vond in een garage een flink lab met vijf verschillende ruimtes. In een ervan twee matrassen, in een andere een ketel die zo groot was dat hij moest zijn ingebouwd. En: drie lichamen. Twee jongens kwamen uit Eindhoven, de derde uit Valkenswaard.

Familie van de overledenen noemden al snel de namen van de twee verdachten. Ook de anonieme melder werd opgespoord via zijn stem en een opsporingsprogramma. Het was een vriend van een van de jongens. Die had van familie van Harvey gehoord dat er iets mis was gegaan en dat de lichamen moesten verdwijnen. Hij ging, met Denny, kijken en belde de politie.

De rechtbank zag dat de twee verdachten wel veel worden genoemd, maar dat ze zelf nooit bij het lab zijn gezien. Ook zijn er geen sporen als vingerafdrukken of DNA. Maar: Denny heeft de 24ste een jongen vanuit de coffeeshop een lift gegeven naar een kruispunt vlakbij het lab. De vriendin van een tweede dode zegt dat die ook in die auto zat. En: die dag hebben de twee jongens spullen gekocht bij een bouwmarkt en op camerabeelden zou Harvey bij hen staan. Die ontkent, net als Denny B.

Koolmonoxidevergiftiging

De officier stipte nog wat wrange details aan. Zo hadden de jongens geen sleutel op zak. Mogelijk waren ze opgesloten in het lab. In ieder geval is duidelijk dat ze soms dagen achtereen aan het werk waren. De garage was ook flink verbouwd om plaats te bieden aan de ketels en de voorraad. Maar de ventilatie was een gesloten systeem. De giftige lucht ging dus niet naar buiten en de jongens stierven door koolmonoxidevergiftiging.



Het OM heeft in drugszaken een vast riedeltje dat labs gevaarlijk zijn voor de gezondheid. Dat was hier wel duidelijk, zei de officier. Hij eiste twee maal vijf jaar en twee jaar voor de Belgische garagist. Na de lunch komen de advocaten aan het woord.

