Drie Eindhovense studenten zitten in de vrolijke sokken

Hoewel er ondernemers zijn die dankzij een sokkenimperium in de Quote-500 terecht zijn gekomen, was dat voor de Eindhovense techniekstudenten Bas Verkaik, Maurice Poot en Bob de Vries niet de reden om in de verkoop van sokken te stappen. „Welnee", zegt Bas Verkaik. „Er is eerder sprake van een uit de hand gelopen grap."

STORM

De drie studenten ontmoetten elkaar op de TU/e bij studentenproject STORM, waar ze een elektrische motorfiets bouwden waarmee het studententeam in 80 dagen de wereld over ging. De drie zochten elkaar vaker op, leerden elkaar beter kennen en genoten van het studentenleven. „Zo kwamen we tijdens een van de bieravonden uit op het onderwerp sokken. Een saai dagelijks gebruiksartikel zonder enige emotionele meerwaarde", vertelt Verkaik. „En als er dan vrolijke, vlotte sokken zijn, zoals de Happy Socks, vonden wij die veel te hoog geprijsd. Bovendien, wie wil er nou tijd stoppen in het kopen van sokken?" Dat kon allemaal veel goedkoper, anders en vooral leuker, vonden de studenten. In januari 2018 zag hun bedrijf het daglicht.

Vrolijk

De sokken die Sok&Sok zou gaan aanbieden, moesten opvallend, kleurrijk en vrolijk zijn. Ook het verkoopkanaal moest naar deze tijd worden gebracht. Zoals veel andere moderne dagelijkse gebruiksartikelen, zouden de sokken op abonnementsbasis worden verkocht. De klant wordt abonnee en ontvangt maandelijks een paar uitzonderlijke sokken in de brievenbus. Prijs: 6,95 euro per maand tot wederopzegging. En dat alles verpakt in een verrassingsconcept: elke maand als een cadeautje op de deurmat.

China

Verkaik sleutelde zelf een website in elkaar en ging aan de slag met het design van de sokken. In China vond men een betrouwbare leverancier en de eerste order werd geplaatst, met een verplichte minimale besteloplage van 200 paar. Via hun website konden geïnteresseerden intussen een abonnement nemen. Toen de bestelling Eindhoven bereikte bleek dat slechts een aantal familieleden, vrienden en kennissen bereid waren dat ook echt te doen. Zo bleven de kersverse ondernemers met ruim 180 paar zitten.

Facebook-campagne