Drie gouden Jubilarissen bij 74 jaar oud orkest De Echo van het Zuiden

Werkstraf­fen geëist na massale vechtpar­tij in rechtbank in zaak schietpar­tij Best

17:32 DEN BOSCH/BREDA - Zes van de mannen die op 21 februari massaal op de vuist gingen in de rechtbank in Den Bosch zouden werkstraffen tot tweehonderd uur moeten krijgen. Dat eiste de officier van justitie voor de rechtbank in Breda.