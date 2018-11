Drie jaar cel voor verliefde brandstichter Leenderweg in Eindhoven

Derksen over ophef: ‘Als voetballen­de homo zou ik wel twee keer nadenken voordat ik uit de kast kom’

11:47 HILVERSUM - Johan Derksen noemt Daan Verhoeven (25) uit Eindhoven en Bowi Jong (20) uit Alkmaar, die een brandbrief aan de KNVB stuurden over de homovijandigheid in het voetbal, 'twee van die snotapen'. “Ik ben er ook niet voor om onsmakelijke dingen te roepen over homo's, maar het is niet zo dat homo's heilig zijn en er geen grappen over mogen worden gemaakt", zei hij donderdagochtend bij het Radio 538-programma Evers Staat Op.