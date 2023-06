Drie jonge dealers met heroïne, coke, pillen en softdrugs gepakt in Eindhoven: ‘Overtuigd dat ze de capo di tutti capi worden’

Nuenen steekt ruim 9 miljoen euro in Sin­ti-kam­pjes, Django Wagner is positief, maar ‘moet het nog zien gebeuren’

NUENEN - De opknapbeurt voor twee woonwagenlocaties in Nuenen die eind dit jaar van start gaat, kost de gemeente in totaal 9,4 miljoen euro. In 2017 dacht Nuenen nog met een kleine 4 miljoen toe te kunnen om de Sinti degelijk te huisvesten. ‘Hopelijk gaat de zaak nu rollen’.