Drie kilometer lange rioolbuis op de Stratumse Heide, dwars door de natuur

PSV wacht al tien jaar op de tiende KNVB-be­ker, winnaar stelt komend seizoen Europese groepsfase veilig

PSV krijgt woensdag een nieuwe kans in het nationale bekertoernooi en speelt thuis tegen Fortuna Sittard om door te gaan naar de laatste zestien deelnemers. De Eindhovense club heeft het afgelopen decennium bepaald geen geweldige bekerhistorie gekend. De afgelopen acht seizoenen reikte PSV nooit verder dan de kwartfinale in het toernooi om de op een na belangrijkste voetbalprijs van ons land. Vorig seizoen gingen de PSV'ers eruit tegen Ajax, dat in de eigen Johan Cruijff Arena te sterk was.

15 december