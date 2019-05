Drie maanden cel voor kaakslag op kermis Zeelst

DEN BOSCH - Veldhovenaar Damian V. (20) moet drie maanden de cel in omdat hij op de kermis in Zeelst een 16-jarige jongen een dubbele kaakbreuk sloeg.

Ook moet V. het slachtoffer ruim 2223 euro schadevergoeding betalen. De officier van justitie had achttien maanden geëist. De rechtbank in Den Bosch heeft een voorwaardelijke straf van 93 dagen cel, die V. nog had staan vanwege een ander delict, omgezet in 160 uur taakstraf.

Spalk

Het slachtoffer moet de rest van zijn leven een spalk in zijn mond dragen. V. vond het ,,natuurlijk vervelend voor die jongen. Maar ik ben niet verantwoordelijk”, vertelde hij twee weken geleden de rechtbank in Den Bosch. V. had het niet gedaan, daar bleef hij bij.

Getuigen, onder wie een politieman buiten functie, dachten gezien te hebben dat V. wel degelijk had geslagen. Ze wisten in ieder geval zeker dat het iemand was geweest met een roze vest om zijn middel, en dat het ook degene was geweest die door beveiligers uiteindelijk werd meegenomen.

Getuigen