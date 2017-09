Drie miljoen dollar voor LifeSense Group uit Eindhoven

Aanstormend politicus Remco van Dooren (21) wil de gemeenteraad in Eindhoven in

8:54 EINDHOVEN - Aanvankelijk was Remco van Dooren keeper toen hij met de jongens uit de straat in het Eindhovense kerkdorp Acht ging voetballen. Maar dat duurde maar even. Al snel was hij de scheidsrechter. Inclusief gele en rode kaarten. In gesprek met een aankomend politicus, jong en razend-enthousiast.