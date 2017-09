Drie miljoen euro voor LifeSense Group uit Eindhoven

SSRE Eindhoven zoekt tijdelijk onderdak; Bunker niet meer beschikbaar

17:49 EINDHOVEN - De nieuwe sociëteit van studentenvereniging SSRE aan de Vestdijk is pas begin volgend jaar klaar. Toch moet de organisatie voor TU/e-studenten per 1 oktober weg uit de Bunker, langer blijven is geen optie.