Drie miljoen noodsteun voor Eindhovense cultuur

Zes grote culturele instellingen in Eindhoven kunnen rekenen op een steunpakket van bij elkaar iets meer dan drie miljoen euro van de gemeente Eindhoven. Met dat geld moeten ze dit jaar in ieder geval een deel van de financiële gevolgen van de corona-crisis kunnen opvangen.

Het gaat om het Muziekgebouw, het Parktheater, de Effenaar, Plaza Futura, het Eindhoven Museum en het Centrum voor de Kunsten (CKE).

In petto

De andere en kleinere culturele instellingen in de stad moeten nog even wachten op wat voor noodmaatregelen het stadsbestuur voor hen in petto heeft. ,,Aan dat pakket maatregelen zijn we nog aan het sleutelen” , aldus cultuurwethouder Monique List (VVD). ,,Daar zijn we weliswaar al een heel eind mee. Maar we hebben voorrang gegeven aan de grotere instellingen.”

Deze zes instellingen hebben die voorrang gekregen omdat ze ook aanspraak kunnen maken op het noodpakket aan coronamaatregelen dat minister Van Engelshoven (D66) van cultuur en het pakket dat het Brabantse provinciebestuur hebben samengesteld. ,,Voorwaarde daarbij is wel dat ook de gemeente noodsteun verleent. Nu we dat geregeld hebben, kunnen die zes ook in Den Haag en in Den Bosch voor hulp aankloppen”, aldus List.

Hoe lang de andere Eindhovense instellingen nog moeten wachten, kan List nog niet zeggen. Duidelijk was al wel dat ook zij aanspraak kunnen maken op het steunfonds dat het Eindhovense gemeentebestuur in het leven heeft geroepen om buurthuizen, sportclubs, verenigingen en ook culturele instellingen te steunen die hard geraakt worden door de corona-crisis.

Kwijtschelding

Twee weken geleden kondigde het college van B en W al aan dat dit fonds er zou komen, woensdagmiddag presenteerde de nadere uitwerking van dat fonds, waarin nu ook een aantal voorwaarden zijn vastgelegd. Als clubs, verenigingen aan die eisen voldoen, komen ze in aanmerking voor kwijtschelding van huur en gemeentelijk belastingen voor een periode van vier maanden van 1 maart tot 1 juli. ,,Daarmee hopen we nu de rust te hebben aangebracht waar al die clubs en verenigingen om zaten te springen", zo zegt wethouder Yasin Torunoglu (PvdA).

Overigens kijken burgemeester en wethouders ook al verder vooruit dan die datum van 1 juli. ,,Deze crisis is echt niet zo maar voorbij",, beaamt wethouder Stijn Steenbakkers (CDA). ,,Ook na 1 september zullen er nog maatregelen noodzakelijk zijn. Alleen kunnen we daar vanzelfsprekend nu nog niet op voorruit lopen.”

Boven water

Twee zaken staan daarbij volgens Steenbakkers als een paal boven water, ,,Een: als gemeente volgen we de maatregelen van het Rijk. Het kabinet is leidend. En twee: we moeten echt dit stap voor stap aanpakken. Want het blijft sturen in de mist.”