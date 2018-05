Drie opgepakte personen mogelijk betrokken bij ontvoering: 'Eindhovenaar tegen wil vastgehouden'

De 21-jarige inzittende van de auto is de man naar wie de recherche op zoek was, hij wordt niet als verdachte gezien en hij werd direct na zijn aanhouding vrijgelaten. Wat de rol van de 28-jarige man en de 24-jarige vrouw precies is geweest wordt verder onderzocht. Alle betrokkenen zijn in de loop van de nacht in vrijheid gesteld. Voor de recherche is nog niet helemaal duidelijk wat de achtergronden zijn van de zaak en of er daadwerkelijk iemand is vastgehouden. Ook dat wordt verder onderzocht.