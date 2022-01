Drie oude schoolgebouwen in Eindhoven binnenkort te koop; ook ateliers in oude Zevensprong aan Heezerweg op verkooplijst gemeente

EINDHOVEN - Drie monumentale scholen gaan de komende jaren in de verkoop bij de gemeente Eindhoven. Het zijn de voormalige Vrije School aan Woenselsestraat 316, De Zevensprong aan Heezerweg 347 en de oude Korenaer (net even in gebruik geweest als daklozen opvang) op de hoek Rector Baptistlaan-Sint-Wirostraat.

De drie gemeentelijke monumenten staan op de ‘voorlopige verkooplijst’ van Eindhovense vastgoed. Dat wil niet zeggen dat er meteen al geboden kan worden. De gemeente onderzoekt nu wanneer en onder welke voorwaarden de scholen te koop komen.

Vorig jaar geschrapte Zevensprong keert terug op lijst

Bijzonder is vooral de vermelding van de voormalige basisschool De Zevensprong uit 1938. Sinds die zijn onderwijsfunctie verloor in 2014 worden de lokalen verhuurd als atelierruimte. De school werd ook genoemd als verhuurlocatie in de nota over atelier- en werkruimte voor kunstenaars en ontwerpers. Daarom werd het gebouw vorig jaar geschrapt van de verkooplijst. Om nu weer terug te keren.

Archieffoto van openbare basisschool De Zevensprong aan de Heezerweg in Eindhoven, uit 1999. © Freekje Groenemans

Dat heeft te maken met het feit dat de opbrengst van verkoop van schoolpanden opzij gezet wordt in een reservepot. Die moet aangevuld worden, luidt het antwoord van de wethouder Yasin Torunoglu op vragen van deze krant. Hij benadrukt wel dat de school nog niet in de verkoop staat. Bij het besluit dat het college van B en W daarover gaat nemen wordt het verlies aan atelierruimte nadrukkelijk betrokken, aldus het antwoord. ‘Er moet dan een afweging plaatsvinden tussen verschillende belangen die kunnen spelen rond dit pand’, aldus Torunoglu. De gebruikers van de oude Zevensprong zijn niet op de hoogte van de plaatsing op de verkooplijst, vertelt één van hen.

Voorinschrijving mogelijk voor Woenselsestraat

De oudste van de drie schoolgebouwen, de voormalige Sint-Petrusschool in Woensel uit 1914 , staat al op een gemeentelijke site met gebouwen en grond die te koop zijn. Daar is voorinschrijving mogelijk, maar er zijn nog geen voorwaarden vermeld en ook is echt bieden nog niet mogelijk. Wel is duidelijk dat het monument bewaard moet blijven en dat de bestemming woningbouw is. Zover is het dus voor De Zevensprong en de Korenaer nog niet.

De voormalig basisschool voor moeilijk lerende kinderen De Korenaer aan de Rector Baptistlaan in Eindhoven deed begin december even dienst als tijdelijke winternoodopvang voor daklozen. Het pand wordt op termijn waarschijnlijk verkocht door de gemeente Eindhoven. © Kees Martens/DCI Media

De voormalige middelbare school voor speciaal onderwijs de Korenaer is vorig jaar verhuisd naar de Avignonlaan. Het gebouw was vorig jaar even een opvang voor daklozen tijdens koude nachten. Inmiddels is die weer opgeheven en verplaatst naar het terrein van de voormalige milieustraat op de hoek Gabriël Metsulaan-Kanaaldijk-Noord. Dit gebouw is nieuw op de lijst. Net als de woningen op het doodlopende deel van de Sliffertsestraat bij de rotonde Meerendreef, de nummers 30 tot en met 36. Die kunnen op termijn ook verkocht worden.

Herberg Oud Eindhoven ook al langer te koop

Archieffoto van herberg Oud Eindhoven aan het Stratumseind. © Ton van de Meulenhof

Volgens het antwoord van de wethouder is verkoop een ‘dynamische en complex’ proces waarbij alle belangen goed afgewogen moeten worden. Daarom duurt het af en toe ook zo lang. Scholen bijvoorbeeld worden vaak nog weer opnieuw gebruikt, als wissellocatie na brand of bij verbouwing. Zoals bij de school aan de Torenberglaan. Andere panden moeten eerst leeg komen.

Kosten beheer leegstaand vastgoed ruim 8 ton

Het beheer van alle vastgoed dat nog niet verkocht wordt maar officieel wel leeg staat, kost de gemeente 835.000 euro per jaar aan beheer en onderhoud, zo blijkt uit het Meerjaren Programma Vastgoed waar ook de verkooplijst in staat. De gebouwen worden vaak voor relatief lage bedragen verhuurd of in gebruik gegeven door leegstandsbeheerder VPS.