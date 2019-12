Drie regio-moorden vandaag voor rechter

EINDHOVEN/HELMOND - Justitie buigt zich vandaag over liefst drie zaken uit deze regio die met moord of doodslag te maken hebben. Opvallend is dat het daarbij twee keer gaat om een vader die door zijn zoon (mogelijk) om het leven is gebracht.

In de zwaarbeveiligde bunkerrechtszaal op Schiphol dient vanochtend het hoger beroep dat Toon N. instelde tegen de straf van twaalf aar voor het doodschieten van een Bosschenaar bij een dansfeest op Aquabest. In Den Bosch zelf komt Kevin W. voor de rechter omdat hij al dan niet zijn vader van de trap duwde in diens Eindhovense huis. En ’s middags laat het gerechtshof weten of zij het eens is met de twintig jaar die Helmonder Sander eerder kreeg wegens de moord op zijn vader Bart Hillen.

Dodelijke schoten in november 2017 bij Aquabest maakten dat de rechtbank Toon N. veroordeelde tot twaalf jaar cel. De Eindhovenaar werd aangevallen door Yassine Majiti en vrienden. Volgens advocaat Jan-Hein Kuijpers ‘moest hij zich verdedigen tegen een roedel bloeddorstige hyena’s’.

De rechtbank was het eens met het recht op zelfverdediging, maar niet met een pistool. Hij had weg kunnen rennen of rijden, de aanvaller was niet eens bewapend dus dat maakte N.’s schoten buitenproportioneel. De Bosschenaar stierf in de armen van een bewaker die eveneens een kogel langs zijn hoofd hoorde fluiten. Dat was een poging doodslag en met de dood van Majiti goed voor twaalf jaar cel.

Bij de allereerste rechtszitting vlogen familie en vrienden van het slachtoffer Toon N. en diens advocaat aan. Sindsdien worden alle zittingen in de beveiligde rechtbank op Schiphol gehouden. Ook deze.

Hillen

Bart Hillen werd in mei 2016 met ingeslagen schedel in het Helmondse kanaal gevonden. Zijn lichaam zat op een steekkarretje gebonden. Hij was al twee weken vermist. De politie pakte al snel zoon Sander op. Deze was net vrij uit de gevangenis, had flink wat schulden en begon die opeens af te betalen. Hij reed rond in de Mercedes van vader en had ook nieuwe pasjes aangevraagd op diens rekeningen. Zijn DNA zat op de rol tape waarmee vader was vastgemaakt. De rechtbank gaf hem twintig jaar voor moord en het laten verdwijnen van het lichaam. De zoon bezweert van niks te weten.

Nauwelijks herkenbaar