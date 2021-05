Drie regionale initiatieven dingen mee naar titel Woonpionier 2021 van de VPRO

Vertegenwoordigers van de drie kanshebbers zijn in het live op internet uitgezonden programma: Jan Otten (Peelnatuurdorpen), Emile van Vugt (FAAM) en Amanda Schiltmans-Molter (Duo-wonen). Het idee van Peter Heuvelmans uit Lage Mierde en Hidde Engwerda uit Netersel om goedkope stapelbare prefab-woningen te bouwen (Living Blocks) haalde het niet. Wel scoorde het plan als regionale deelnemer de meeste stemmen: 194. De plannen voor collectief particulier opdrachtgeverschap meer&deel op Vredeoord in Eindhoven (89 stemmen) en Living Lab, het testgebied voor nieuwe woningontwikkelingen in buurtschap Te Veld aan de Castilliëlaan in de stad (77) bleven daarbij achter.

Tekst loopt door onder de foto

Volledig scherm Architecten Peter Heuvelmans (links) en Hidde Engwerda hebben de bouwsteenwoning Living Blocks bedacht die te combineren is tot complexen, torens en villa's. Daarmee halen ze niet de finale van de Woonpioniers-wedstrijd van de VPRO. © Jean Pierre Reijnen/DCI Media

De Peelnatuurdorpen won de publieksstemming op de site van het programma Tegenlicht van de VPRO. Het in Boekel bedachte initiatief wil tiny houses én natuur ontwikkelen op leeg komende boerenbedrijven in de Peel. Het plan, dat gelieerd is aan het Ecodorp in Boekel dat in aanbous is, kreeg van het publiek 686 stemmen.

Volledig scherm Ontwerp voor houten nieuwbouw paviljoen Pannenhoef op Eikenburg in Eindhoven. © FAAM Architects/Trudo

Volledig scherm Paviljoen Pannenhoef op Eikenburg in Eindhoven heeft plaats gemaakt voor een houtbouw appartementencomplex in aanbouw. © Jean Pierre Reijnen/DCI Media

De overige projecten zijn door de vakjury aangewezen; zij hadden nauwelijks stemmen van de kijkers. Het project Duo-Wonen, waarbij een jongere en een oudere een grote woning delen, kreeg slechts 7 stemmen. Het houten woongebouw op Eikenburg, op de locatie van het paviljoen Pannenhoef, zelfs nul. Dit is een initiatief van woningcorporatie Trudo. Het ontwerp is van architectenbureau FAAM uit Eindhoven. De andere finalisten zijn een jongerenproject in Amsterdam (0 stemmen) en een houtbouw-plan in Katwijk, ook voor jonge woningzoekenden (11 stemmen).

De uitzending van de finale begint woensdagavond om 20.30 uur op de site van Pakhuis De Zwijger in Amsterdam. waar het Tegenlichtprogramma live wordt uitgezonden. De VPRO zoekt naar initiatieven die kunnen helpen om betaalbare woningen te bouwen die kunnen helpen om een einde te maken aan de woningnood.