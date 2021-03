Drie verdachten opgepakt voor rellen in Eindhoven

Veel PSV'ers naar interlands, wat kunnen de anderen dit seizoen nog?

30 maart Bijna de complete PSV-basis is momenteel bij een nationale (beloften)ploeg. Alleen Mario Götze, Pablo Rosario en Olivier Boscagli, die na fysieke tegenslag inmiddels weer met de groep traint, bleven deze week achter in Eindhoven. Wat is het perspectief voor de andere achterblijvers in de laatste zeven wedstrijden?