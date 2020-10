Drie weken durende oefening met Hercules vanaf Vliegbasis Eindhoven

Jong PSV aast na zeperd op revanche tegen NEC: veranderin­gen verwacht

16:48 Jong PSV heeft na de oorwassing bij FC Volendam van vrijdagavond (5-1 verlies) iets recht te zetten in de Keuken Kampioen Divisie. De ploeg van Peter Uneken neemt het dinsdagavond thuis op de eigen Herdgang op tegen NEC, dat zich via winst op de Eindhovense beloften vaster wil nestelen in de subtop van de eerste divisie. Jong PSV wil winnen om een stabiele plek in de middenmoot af te dwingen.