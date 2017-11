Drieduizend kluisjes in oude gebouw ABN Amro in Eindhoven

EINDHOVEN - Door de sluiting van bankfilialen verdwenen ook de kluisjes. De Nederlandse Kluis brengt ze terug. De vestiging in Eindhoven is net geopend.

Zes jaar is de Nederlandse Kluis bezig en inmiddels heeft iedere grote stad in Nederland een vestiging met twee- tot drieduizend kluisjes. Sinds deze maand is ook Eindhoven voorzien van een vestiging in het voormalige bankfiliaal van ABN Amro aan de Aalsterweg. "Het is onze negende vestiging en de tweede in Brabant. Komende maanden komen daar Tilburg en Oss bij", zegt Janneke Maas van de Nederlandse Kluis.

Waardevolle spullen

Volgens haar is de vraag naar opslag van waardevolle spullen buitenshuis groot in Nederland. "Veel banken hebben de afgelopen jaren hun kluisjes afgestoten. Mensen konden daar niet meer terecht voor de opslag van sieraden en documenten. Wij merkten dat er nog wel veel vraag naar is. Daarom zijn we in gesprek gegaan met banken. In Oss nemen we bijvoorbeeld een oud filiaal over van de ABN Amro. Hun klanten kunnen nu bij ons terecht."

Volgens Maas willen mensen een kluis die is beveiligd. "Wij bieden camerabeveiliging. Die heb je thuis niet."

Diverse maten