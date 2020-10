Dringen op bouwplaats Lichthoven bij station Eindhoven

,,Ja, het wordt een spectaculaire bouwplaats want er staat ongelooflijk veel te gebeuren in het stationsdisctrict, in Lichthoven. We hebben nu al overleg om te zorgen dat de bouwkranen niet in elkaars vaarwater zitten", aldus Jaap van Engelshoven, adjunct-directeur van gebiedsontwikkelaar AM die de plannen voor de twee woongebouwen ontwikkelt. Het schetsontwerp voor de 200 tot 250 woningen is binnenkort onderwerp van de eerste inspraakbijeenkomst, online, in verband met corona. Dat is de opmaat voor het veranderen van het bestemmingsplan.