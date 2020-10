‘Drive by’-felicitaties verrassen jarige Joke van Gent (80)

EINDHOVEN Vanwege corona geen groot feest in een zaaltje voor de Eindhovense Joke van Gent, die woensdag tachtig werd, maar wel een wel een heuse drive by langs haar garage om haar te feliciteren.

Verkeersregelaars zijn nog net niet nodig, maar het is een komen en gaan van auto’s en fietsers bij de garage van Joke van Gent aan de Eindhovense Moezellaan. De vlaggetjes en ballonnen hangen buiten. In de garage staat een tafel vol met gebakjes met ‘80’ erop en achter de tafel zit Joke, warm ingepakt, in een comfortabele stoel. Vanaf 13.00 tot 14.30 uur kunnen vrienden en familie haar komen feliciteren

,,Het is geweldig, wat een grote verrassing. Ik had helemaal niks in de gaten”, zegt een geëmotioneerde Van Gent. ,,Het doet me heel veel. Wat fijn dat mensen dit voor mij doen.”

Quote We hebben ruim dertig mensen uitgeno­digd, die normaal ook op haar verjaardag zouden zijn uitgeno­digd

Te grote verrassing

Om 12.30 uur vertellen haar dochters, Joke de Haan en Jolanda Stabel, haar over de verrassing die zij samen bedacht hebben. Anders zou de verrassing wel eens te groot kunnen zijn.

De Haan: ,,Eigenlijk zou er 1 november een groot feest zijn. Mama had een zaaltje gehuurd. Dat kan allemaal niet doorgaan. Maar ja, om haar verjaardag zomaar voorbij te laten gaan, wilden we ook niet. En zo kregen mijn zus en ik het idee van drive by-felicitaties.”

De auto’s rijden rechts de straat in en parkeren voor de garage. De felicitaties worden door het raam geroepen en de cadeautjes afgegeven. Met een grote ingepakte platte bezem worden de stukjes taart in de auto geschoven. De koffie wordt toch maar aangegeven. Iedere bezoeker mag vijf tot tien minuten met Joke kletsen. Als er teveel auto’s aansluiten, moeten de gasten doorrijden.

Tekst gaat verder onder de foto

Volledig scherm Feest vanuit de garage voor de tachtigste verjaardag van Joke van Gent © Rene Manders/DCI Media

Telefoonlijst

Wie er allemaal komen weet Joke niet. Haar dochters hebben stiekem een foto gemaakt van haar telefoonlijst en zijn vrienden en familie gaan bellen. ,,We hebben ruim dertig mensen uitgenodigd, die normaal ook op haar verjaardag zouden zijn uitgenodigd”, zegt De Haan.

Een van de eerste bezoekers is Joke’s tweelingbroer Jan Lutterman. Voor hem is het ook een emotionele dag dat hij hun verjaardag niet samen kan vieren met de familie. ,,Wat een super leuk idee is dit. Bij mij is dit niet mogelijk in een appartement op negen hoog”, zegt Lutterman lachend. ,,Maar ik ben ook verrast vanmorgen. De kleinkinderen hebben taart gebracht en de kinderen hebben een ontbijt verzorgd. En ik heb maar liefst 55 verjaardagskaarten ontvangen.”

En dan komen haar kleindochters achter elkaar aangereden. Manon roept vanuit de auto: ,,Oma, geniet van de deze dag.” Terwijl zij al geniet van het gebakje, parkeert zus Zoë er achter, zodat oma beide kleindochters ziet. ,,Het is een leuk idee zo, vooral voor oma is het heel leuk. Op deze manier kunnen we toch iets van deze verjaardag maken”, zegt Zoë.

Als om half drie het defilé erop zit en Joke bekomen is van alle commotie, de bloemen in de vazen staan en de cadeautjes zijn uitgepakt, sluit Joke met haar dochters de dag af met wederom een verrassing. De Haan: ,,Met z’n drieën gaan we geniet van een Chinese afhaalmaaltijd.”

Volledig scherm Feest vanuit de garage voor de tachtigste verjaardag van Joke van Gent. © Rene Manders/DCI Media

Volledig scherm Feest vanuit de garage voor de tachtigste verjaardag van Joke van Gent. © Rene Manders/DCI Media