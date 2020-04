‘Drive (good)bye’ bij Huiskamer van Eindhoven; indrukwekkend afscheid in Willie Welten-stijl

Omdat door de beperkende maatregelen in het kader van de Coronacrisis slechts enkele mensen bij de uitvaart aanwezig mochten zijn, was maandagmiddag een ‘drive (good)bye’ georganiseerd. Dat was een afscheid in de stijl van Willie Welten, die het liefst altijd zoveel mogelijk mensen om zich heen had. De kist met het stoffelijk overschot van Willie Welten stond in een zee van witte bloemen onder de terrasluifel van het hem zo geliefde Stadspaviljoen in het Stadswandelpark in Eindhoven.