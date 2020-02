Droefenis na afblazen optocht Eindhoven

In deze Brabantse steden werd de optocht al eens eerder afgelast

15:13 De grote optocht in Eindhoven is zaterdag afgeblazen vanwege voorspelde harde wind. Het is de eerste keer dat de optocht in Lampegat niet doorgaat. Andere Brabantse steden en dorpen hebben hier al eerder mee te maken gehad. Vooral 2016 was een rampjaar. Optochten werden een voor een afgelast vanwege het slechte weer.