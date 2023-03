Dromen over de toekomst van morgen in het Evoluon

EINDHOVEN - Dromen over de toekomst. Zo’n 250 kinderen en hun ouders leefden zich er op uit bij de tentoonstelling RetroFuture in het Evoluon. Schrijfster Stine Jensen presenteerde er tegelijkertijd ook haar nieuwe kinderboek ‘Alles is dromen, dromen is alles’ dat gebaseerd is op deze expositie over de toekomst van het verleden.

Stine Jensen greep de tien grote dromen aan die verwerkt zijn in RetroFuture om er een kinderboek over te schrijven. ,,Over kunnen vliegen, alles willen weten, eeuwig leven, het paradijs op aarde, reizen naar het onbekende, telepathie, heerlijk smullen, altijd luieren, een toren tot aan de hemel en het einde van de wereld", vertelt ze. ,,Al is die laatste natuurlijk wel een nachtmerrie.” De filosofe en schrijfster wil met haar boek kinderen activeren om na te denken over de toekomst. ,,Hun toekomst. Omdat de wereld van morgen immers vandaag bedacht wordt.”

lees onder de illustratie verder

Volledig scherm Dromen over wat er straks op je bord ligt. © Uitgeverij Kluitman - Marijke Klompmaker

Volgens Jensen reageerde NextNature, organisator van RetroFuture, meteen enthousiast toen zij vroeg of ze hun ideeën mocht gebruiken voor een nieuw kinderboek. En gingen de kinderen tijdens de speciaal georganiseerde kinderdag en boekpresentatie in het Evoluon enthousiast aan de slag met het maken van een tijdcapsule en het volgen van de speurtocht die was uitgezet op basis van haar boek.

Jensen: ,,Ze vonden het echt fantastisch om die dromen concreet vorm te geven. En ook in het boek komen kinderen allerlei verhalen tegen met interessante weetjes over het verleden, filmtips over een verzonnen toekomst en vragen en opdrachten over spannende onderwerpen als: gaan we ooit de aarde verlaten, wat ligt er straks op je bord en (woon) torens tot in de hemel.”

Die dromen waren jaren geleden ook al zichtbaar in het ‘oude’ Evoluon, nu is dat weer het geval met deze eerste expositie na jaren in dezelfde ‘UFO’.

Kleuren op de televisie

De Eindhovense Ria Otten, inmiddels oma, was destijds tien jaar toen ze voor het eerst het Evoluon bezocht. Nu kan haar kleinzoon Julian goed uitleggen waar RetroFuture over gaat. ,,Jij droomde toen toch ook over dingen die er nu zijn oma?” Dat blijkt te kloppen want Ria droomde in die jaren over kleuren op de televisie en ook dat ze niet meer alles met de hand hoefden af te wassen. Dromen die echt zijn uitgekomen. En Julian? Die droomt nu van auto’s die helemaal en uitsluitend op zonne-energie kunnen rijden.

De expositie RetroFuture in het Evoluon is onlangs wegens succes verlengd tot en met 3 september. Het kinderboek ‘Alles is dromen, dromen is alles’ van Stine Jensen kost 19,99 euro, is uitgegeven door Kluitman en verkrijgbaar in de reguliere boekhandel. Met illustraties van Marijke Klompmaker.

Volledig scherm Stine Jensen bij de 'Back tot the future'-achtige auto in het Evoluon in Eindhoven. © Uitgeverij Kluitman

Volledig scherm Stine Jensen schreef het boek 'Alles is dromen, dromen is alles'. Marijke Klompmaker maakte de illustraties. © Uitgeverij Kluitman - Marijke Klompman