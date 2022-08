Dronken automobilist rijdt met 150 km/uur door Eindhoven, na achtervolging houdt politie hem aan

Eindhoven­se interieur­bou­wer Van Kessel stopt na 90 jaar, machines krijgen tweede leven in Tanzania

EINDHOVEN - Interieurbouwer Van Kessel stopt na negentig jaar met het bedrijf. Met pijn in het hart, maar ook veel goede herinneringen. En een mooi doel om naar uit te kijken. Want de machinerie van dit Eindhovens bedrijf gaat op transport naar Tanzania en krijgt daar een tweede leven in een ambachtsschool aan de voet van de Kilimanjaro.

18 augustus