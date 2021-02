Dronken Belg krijgt maximale straf voor aanrijden bakfietser: verweer is ‘totaal ongeloofwaardig’

Eindho­venaar Ton Smits: met minimale cartoons naar de wereldtop

14:26 EINDHOVEN - Miljoenen mensen hebben zijn werk gezien. Maar de Eindhovense cartoonist Ton Smits, die donderdag honderd jaar geleden werd geboren, is bekender in Amerika dan in zijn geboorteland. Het naar hem genoemde museum in Eindhoven staat uitgebreid stil bij ‘de man van het kuikentje’, de cartoon die in 1964 werd bekroond met De Gouden Palm.