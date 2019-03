Dronken Pool (30) drinkt na alcoholcontrole Eindhoven gewoon weer en wordt wéér betrapt

Kaart Twijfels over opgepakte se­rie-overvaller Woensel, verdachte heeft geen dreadlocks

13:30 EINDHOVEN – Het is nog maar zeer de vraag of de verdachte die de politie vrijdagavond oppakte, ook de serie-overvaller is die Woensel al wekenlang teistert. De man die de politie na waarschuwingsschoten wist in te rekenen heeft in ieder geval geen dreadlocks.