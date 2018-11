Droogte bedreigt oogsten van 2019, waterschap neemt nu al noodmaatregelen

Eindhoven­se woningreus die naar Helmond stapte

9:26 HELMOND - Als in Brainport Smart District, de ‘slimme wijk’ in Brandevoort, over een tijdje een duurzame proefwoning verrijst, pikt Woonbedrijf daar meteen bij aan. De Eindhovense woningcorporatie wil er twintig vergelijkbare huizen omheen zetten. Want: „Dit gaat over de toekomst van wonen: duurzaamheid, circulair bouwen. Dit is interessant voor ons.”