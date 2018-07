Droogte kan Brabantse boeren de kop kosten

Door de aanhoudende droogte gaan gewassen en oogsten verloren. Nederlandse land- en tuinbouwers kunnen zich daar sinds 2010 tegen verzekeren. Maar slechts tien procent maakt daar op dit moment gebruik van. De rest stevent dit jaar af op een financiële ramp.

Droogteschade

Op veel plaatsen in ons land wordt deze week de grens bereikt waarop de zogeheten Brede Weersverzekering de droogteschade gaat vergoeden. "Die verzekering is in 2010 ingesteld op initiatief van de overheid, de LTO (Land en Tuinbouw Organisatie) en verzekeringsmaatschappijen om te voorkomen dat boeren door de steeds vaker voorkomende extremere weersomstandigheden met enorme schadeposten komen te zitten", zegt Jan Schreuder, directeur van verzekeringsmaatschappij Vereinigte Hagel. "Elke weersverzekering hanteert een eigen drempel vanaf welk neerslagtekort je kunt claimen. Bij ons is dat 250 millimeter. Er zijn er ook die rekenen vanaf 310 millimeter. Op de kaartjes van het KNMI zie je dagelijks de gebieden toenemen waar die grens gehaald wordt."

Neerslagtekort

Schreuder vergelijkt deze zomer met die van 1976, het droogste jaar in de Nederlandse geschiedenis (sinds de eerste meting in 1735) met een neerslagtekort van 360 millimeter. "Elke dag schuift de regen op. Het wordt alleen maar heter. Alle gewassen lijden onder dit weer, maar met name mais, aardappelen, peen en uien zijn zeer gevoelig voor droogte. Graan en graszaad zijn al geoogst, maar andere gewassen moeten juist nu de groei doormaken."

Premie

Schreuder verwacht dat er veel claims binnen zullen komen. Slechts tien procent van de agrarische ondernemers is middels een Brede Weersverzekering verzekerd tegen schade door alle weersomstandigheden. "Veel land- en tuinbouwbedrijven vinden die verzekering te duur. Vaak kijken ze alleen naar de prijs, maar ze moeten zich goed laten voorlichten", benadrukt Schreuder. "Er zijn grote verschillen in voorwaarden en premie tussen de aanbieders."

Rampenfonds