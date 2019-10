Droogte nog niet voorbij voor Zuidoost-Brabant

Regen, regen en nog eens regen. Zeker het begin van oktober was het nat in Zuidoost-Brabant. Toch is al die nattigheid nog altijd verre van voldoende om de grondwaterstand weer op een normaal niveau te krijgen. Zo ligt het grondwater ten zuiden van Eindhoven een halve meter onder het normale peil. Ook bij bijvoorbeeld de Strabrechtse Heide en de Grote Peel is het peil veel te laag.

Vooral op hogere gronden heeft de grondwaterstand nog een flinke achterstand. ,,Dan praat je van 50 centimeter lager dan normaal tot wel 80 centimeter”, zegt Jos Kruit, droogtecoördinator van Waterschap Aa en Maas.

De grondwaterstand vult onvoldoende aan, stelt ook Ilse Pol van Waterschap De Dommel. Ruim de helft van de grondwatermeetpunten is erg droog. Een kwart is droog.

Neerslagtekort

De voorbije twee droge zomers laten zich gelden in deze regio. ,,We zijn al met een achterstand begonnen”, zegt Pol. Volgens haar bedraagt het landelijke neerslagtekort 159 millimeter. ,,Maar in ons gebied hebben we nog altijd te maken met een tekort van 260 millimeter. Normaal valt in Nederland zo’n 800 millimeter neerslag per jaar. We komen dus ongeveer een derde van de normale jaarhoeveelheid neerslag tekort.”

Het grondwater is de belangrijkste watervoorraad van Oost-Brabant. ,,Dat is watervoorraad voor de landbouw, maar natuurlijk ook voor de natuur”, zegt Kruit. Natte natuurgebieden zijn afhankelijk van kwel, grondwater dat door de bodem omhoog komt. Kruit: ,,Als dat wegvalt dan levert dat schade op.”

Dieper in de grond zit ook onze voorraad drinkwater. ,,Als het jaar in, jaar uit zo droog blijft dan zakt het grondwater steeds verder weg”, zegt Kruit. Onze drinkwatervoorraad is nu totaal niet in gevaar, benadrukt hij. ,,Dat is een enorme voorraad. Maar als het klimaat verandert en we krijgen steeds meer droge periodes, dan zit daar een risico in natuurlijk.”