Droom komt uit voor tweede cricketclub in Eindhoven

Ze hebben er zin in: Suneel, Praveen, Mohan en Harish. Voor de vier bestuursleden bij wie de cricketsport door de aderen stroomt, komt een droom uit. Na de feestelijke inwijding van het veld in het Frits Philips Sportbos op de High Tech Campus speelt de club zondagmiddag zijn eerste competitiewedstrijd. Nota bene tegen MOP, de club waar het voor de High Tech Campus Eindhoven Cricket Association vorig jaar allemaal begon, maar daarover later meer.

,,In India is cricket als een religie”, zegt voorzitter Harish Nandagopal. ,,En we willen deze sport heel graag groter maken in Nederland. Sport is ook goed voor de integratie. Daarom zou het mooi zijn als ook Nederlanders zich als lid melden. Iedereen is zondag welkom om te komen kijken.” De wedstrijd begint rond één uur en loopt door tot zes, zeven uur. Dat is een lange zit. ,,Saai? Dat valt reuze mee", zegt Harish. ,,Maar toegegeven: het is leuker om te spelen dan te kijken. Maar dat geldt voor elke sport.”

Kampioen

Al langer had de groep expats uit India, Pakistan en Bangla Desh, werkzaam op de campus, haar zinnen gezet op een eigen cricketclub. Samengaan met PSV CCE, dat onlangs verkaste van de Roostenlaan naar het sportcomplex van VV Gestel aan de Locatellistraat, was geen optie, vertelt Harish. Met één veld is die accommodatie een maatje te klein.

Het Vughtse MOP bood de mannen vorig jaar de kans om een seizoen lang te laten zien wat ze waard zijn. Daarin slaagden zij met glans: aan het eind van de competitie mocht het kersverse team -met diverse oud-profs in de gelederen- zich kampioen noemen. ,,We speelden toen nog onder de naam van MOP", vertelt Praveen Pujari. ,,Eigenlijk moet een nieuwe club onderaan beginnen. Maar de cricketbond maakte een uitzondering, vanwege ons kampioenschap, en laat ons team in de tweede klasse van start gaan.” Een tweede team komt uit in de derde klasse.

Quote Dit is het enige voetbal­veld in Nederland met een cricket­pitch Harish Nandagopal, voorzitter HTC CCE

Het afgelopen jaar werd druk onderhandeld met het management van de High Tech Campus. Dat mondde uit in een overeenkomst, waarbij de cricketers gebruik kunnen maken van het voetbalveld. Die combinatie zorgt voor een kleine complicatie: midden op het voetbalveld ligt nu de twintig meter lange pitch, bestaand uit een betonnen onderlaag met kunstgras er bovenop. ,,Ook hierin zijn we uniek", lacht Harish. ,,Dit is het enige voetbalveld in Nederland met een cricketpitch.” Volgens hem gaan beide sporten goed samen: ,,We moeten alleen de randen nog een beetje egaliseren.”