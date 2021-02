Drugs en vernielingen, Eindhovense en andere hotels kampen ermee in coronatijden

Petities voor behoud van volkstui­nen en natuur buitenge­bied Aalst: ‘Niet alleen een plek waar groente en fruit wordt verbouwd’

16:34 AALST - Met de handen in de aarde wroeten, kennis uitwisselen over verschillende soort gewassen en genieten van zelfverbouwde groente en fruit. De tuinders van Volkstuinvereniging Aalst willen daar het liefst voor altijd van blijven genieten, maar nieuwe plannen van de gemeente Waalre voor het buitengebied Aalst baart de tuinders zorgen over hun moestuintjes.