Drugs gevonden in Eindhovense woning na melding Meld Misdaad Anoniem

PSV informeert seizoen­kaart­hou­ders na besluit kabinet: alle poorten blijven voorlopig dicht

13 oktober PSV heeft alle seizoenkaarthouders dinsdagavond geïnformeerd dat de stadionpoorten voorlopig dicht moeten blijven. Na de kabinetsbeslissingen over de corona-aanpak is duidelijk dat publiek voorlopig niet welkom is bij wedstrijden en normaal gesproken ook niet bij trainingen.